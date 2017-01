Déneigement: Shawinigan sévit

(Shawinigan) Devant la forte pression populaire, la Ville de Shawinigan met à l'amende l'entreprise Excavations R.M.G. pour les ratés observés dans les opérations de déneigement au cours des derniers jours dans certaines portions des secteurs Shawinigan-Sud, Saint-Georges et Lac-à-la-Tortue.

Un suivi serré sera effectué auprès de ce sous-traitant «pour l'aider à respecter son contrat», tandis que du côté de la direction de cette PME, cette sortie publique est très mal accueillie.

La Ville a publié un communiqué en début d'après-midi jeudi pour dénoncer la situation, une procédure pour le moins exceptionnelle. Le libellé ne laisse aucune place à interprétation.

«L'entrepreneur ne respecte pas l'ensemble des clauses liées au niveau de service de son contrat, ce qui amène des délais dans les opérations de déneigement, des rues complètement oubliées ou un déneigement qui ne répond pas aux normes de qualité de la Ville», tonne le communiqué de presse.

Jeudi après-midi, le maire, Michel Angers, n'avait pas le goût d'adoucir la version officielle.

«Nous avons un nombre important de plaintes de citoyens provenant des secteurs Lac-à-la-Tortue, Saint-Georges et Shawinigan-Sud», déplore-t-il. «Ce n'est pas la première fois qu'on intervient auprès de cette entreprise pour qu'elle sorte selon les devis.»

Pour le secteur Lac-à-la-Tortue, il s'agit de la troisième année d'un contrat de trois ans accordé à Excavations R.M.G. en juin 2014. L'automne dernier, la même entreprise avait obtenu le contrat de déneigement pour les secteurs Saint-Georges et Grand-Mère Est, ainsi que celui pour une partie du secteur Shawinigan-Sud, pour un an seulement dans les deux cas.

Le maire comprend le mécontentement des citoyens, qui observent des différences importantes dans le déneigement d'un secteur à l'autre.

«C'est inadmissible et on va prendre les moyens nécessaires pour que l'entrepreneur prenne ses responsabilités et assure le service pour lequel nous le payons.»

«Les conseillers reçoivent énormément d'appels et de courriels, nos contremaîtres aux Travaux publics suivent aussi la situation», ajoute le maire. «On n'était pas capable de régulariser la situation, alors on va prendre les moyens qu'il faut.»