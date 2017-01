Sanctuaire: dernier week-end pour les activités des Fêtes

Les jolies lumières qui illuminent les jardins de l'endroit s'éteindront en effet sur le coup de 21 h dimanche. Cette journée marquera également la fin de l'exposition de crèches et de modèles réduits. Plusieurs autres activités, dont des spectacles, des célébrations eucharistiques et le traditionnel Marché de Noël ont ponctué les fêtes qui ont été mises en branle le 9 décembre dernier.

Même s'il reste encore deux journées, le responsable des communications pour le sanctuaire, Pierre Montreuil, s'avance déjà pour dire que les organisateurs sont relativement satisfaits du déroulement des festivités et peut d'ores et déjà confirmer que la 14e édition de ces fêtes n'était pas la dernière.

«Nous n'avons pas tous les chiffres encore car ce n'est pas terminé, mais en date du 31 décembre, nous étions à environ 1000 visiteurs de moins que l'an passé. On est pas mal certain que l'on a repris ça au cours de la dernière semaine car nous avons eu beaucoup de gens. Nous devons rappeler que nous avons allongé d'une semaine afin d'accommoder les familles car les enfants reprendront l'école que le 10 janvier. Juste le 2 janvier, nous avons probablement accueilli 1000 personnes en une seule soirée. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit ça», explique M. Montreuil avant d'ajouter que les célébrations religieuses du 24 et 25 décembre ont également été très courues.

Les conditions climatiques très changeantes pendant la période des Fêtes ont peut-être refroidi les ardeurs des visiteurs lors de certaines journées selon M. Montreuil, ce qui peut expliquer le retard relativement au nombre de visiteurs au cours des premières semaines selon lui.