63 conducteurs arrêtés pour alcool et drogue au volant

(Trois-Rivières) La Sûreté du Québec a tenu durant le mois de décembre et le temps des Fêtes l'opération Vaccin, qui visait la conduite avec les facultés affaiblies. En Mauricie et dans Lanaudière, 63 conducteurs ont été pris sur le fait lors de cette période.

L'opération, qui s'est aussi tenue sur tout le territoire québécois, a permis de prendre en défaut 1715 personnes qui conduisaient avec les facultés affaiblies, sur un total de 2395 opérations policières. Il s'agit d'une hausse de 20 % en comparaison avec l'an dernier, croissance qualifiée de surprenante par la SQ.

Dans la région, en plus des 63 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies, cinq constats d'infraction ont été émis à des conducteurs qui avaient une tolérance de zéro au permis quant à la présence d'alcool dans le sang. De plus, cinq automobilistes ont dû se soumettre à un test de coordination de mouvements en lien avec une possible présence de drogue au volant.

Un total de 139 contrôles routiers ont été effectués.