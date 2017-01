La vie régionale en images

Le Nouvelliste Les fêtes du 350e de Sainte-Anne-de-la-Pérade sont lancées

Les festivités organisées dans le cadre du 350e anniversaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade ont été lancées le 31 décembre dernier. Une grande fête ayant rassemblé plus de 500 personnes s'est tenue pour l'occasion à l'aréna Le Prix du gros.com. L'endroit avait d'ailleurs des allures de salle de bal lors de cette soirée. Sur la photo: les coprésidents Pierre Godin, Gilberte Faucher et Jean-Marc Biguë ainsi que le président de la Corporation des fêtes, Gilles Devault. La quatrième coprésidente, Johane Soucy, était absente lors de la prise de la photo.

Merci aux bénévoles

L'Élan de Saint-Tite a profité du temps des Fêtes pour souligner le travail accomplie par ses bénévoles tout au long de l'année. De gauche à droite : Oriette Cossette, Gilberte Gendron, Guylaine Veillette, Georgette Perigny, Marielle Lehoux, Louise Paille, Nathalie Massicotte, Denise Gagnon, Odette Dufour, présidente, Denise Trépanier, Lisette Lafontaine, Nicole Moreau, Claire Chateauneuf, Nicole Delisle et Jeanine Cloutier. Absentes : Ginette G. Jacob, Edith Lacoursière et Chantale Lefebvre.

50 ans pour l'AFEAS de Saint-Narcisse

L'Aféas Saint-Narcisse a souligné son 50e anniversaire le 13 décembre dernier. Les ex-présidentes Huguette Gauthier, Danielle St-Arnaud, Lise Trudel, Linda Frenette, Louise Pleau, Lucie Demers et Jocelyne Saucier étaient présentes pour l'occasion. Absente sur la photo: Madeleine Jacob.

Des élèves du CMI veulent faire la différence

Dans le cadre de l'activité «Mon magasinage secret», des élèves de cinquième année du Collège Marie-de-l'Incarnation (CMI) ont invité tous les élèves de l'école à se départir de quelques objets en bon état afin de garnir les tablettes du magasin scolaire. Chaque article a ensuite été mis en vente à un coût maximum de 5 $. Grâce à cette initiative, les élèves ont été en mesure d'obtenir la somme de 1615 $ qu'ils ont ensuite partagée sous forme de bons d'achats d'épicerie, de vêtements et de produits pharmaceutiques. Les fonds amassés serviront également à fournir du matériel scolaire à une école d'Haïti et aider certains élèves du primaire à financer leur voyage en Guadeloupe, projet auquel ils participeront en 2018. Rappelons que depuis septembre dernier, le CMI a rejoint le Réseau des Écoles associées à l'UNESCO par l'entremise de l'implantation de la différenciation pédagogique comme méthode d'enseignement auprès de ses élèves. Cette nouveauté consiste à respecter la diversité de ses élèves et d'optimiser leur réussite peu importe leurs besoins. Sur la photo, on aperçoit Carline York et Catherine Jourdain, enseignantes en 5e année.

Des beaux sapins



La période des Fêtes a été égayée par l'illumination de sapins sur le boulevard Sainte-Madeleine dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, grâce à l'initiative du comité d'actions Quartiers Vie et de la conseillère municipale du district du Sanctuaire Sabrina Roy. Devant le succès de la démarche, le projet-pilote devrait se redéployer l'an prochain, en incluant les rues Fusey et Saint-Laurent. Cette année, les 20 sapins proposés avaient trouvé preneur auprès des commerçants. On retrouve sur la photo Jocelyn Régis, attaché politique de Pierre Michel Auger, Jacinthe Bussières, de la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières, Sabrina Roy, conseillère municipale du district du Sanctuaire, et Marie Hallé, du Centre Jean-Noël-Trudel.

3300 $ du Grand Défi Pierre Lavoie