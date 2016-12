Le bingo a le vent dans les voiles

Tous les mercredis, ils sont environ 160 personnes à se réunir en soirée au sous-sol du centre communautaire Christ-Roi, espérant être les premiers à crier le fameux mot de cinq lettres. Une relance dont est bien fier Jack St-Onge, qui s'était lancé dans cette aventure contre vents et marées afin de relancer le bingo de l'Énergie à Shawinigan en mai 2015.

«On avait fait des démarches auprès de toutes les instances gouvernementales et on s'était fait dire non, rappelle-t-il. Je ne dirais pas qu'il y a une vague pour le bingo, mais il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent nous encourager. Ça vient de Trois-Rivières et de La Tuque.»

C'est ainsi que les revenus du bingo de l'Énergie sont en hausse. L'année dernière, on avait ciblé un objectif de 33 000 $ de profits. C'est finalement une cagnotte de 39 000 $ qui a été amassée. Le hic, c'est que selon la loi, un bingo qui dépasse son objectif de profits de plus de 10 % doit remettre ces sommes à Bingo Québec.

«Ils ont été gentils et ils nous l'ont laissé, le 6000 $ de plus», raconte M. St-Onge.

Le bingo de l'Énergie a ainsi été en mesure de remettre une chèque à plusieurs organismes à but non lucratif de la région, tel que le hockey et le baseball mineur, les loisirs de Shawinigan, la Maison des trois colombes et le clocher de Lac-à-la Tortue.

Bien connu dans le milieu du bénévolat à Shawinigan, M. St-Onge pense que les résultats seront encore plus encourageants en vue de la prochaine vague de dons qui aura lieu en mai 2017.

«C'est en hausse. À la fin de l'année, on pense en remettre encore, peut-être autant. Nous avons établi un budget de 44 000 $ afin de ne pas avoir à en donner à Bingo Québec. Mais ça peut arriver qu'on atteigne le montant et peut-être même le dépasser, si ça continue à bien aller comme ça.»

Devant un tel succès, on pourrait penser que l'idée d'ajouter une deuxième soirée de bingo par semaine serait dans les cartons des dirigeants. M. St-Onge ferme toutefois la porte à cette idée immédiatement.

«Il n'est pas question d'en mettre une deuxième, parce que sinon, dans six mois, nous serons fermés. Avant, il y a des soirs où il n'y avait que 80 personnes. (Ce n'est pas assez) quand tu donnes 3000 $ en prix», conclut-il.