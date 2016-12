L'actualité régionale en bref

Comme nouveauté, le parc de l'île Saint-Quentin lance la location de fatbikes, ces vélos des neiges dont la popularité ne cesse de grimper. D'ailleurs, l'île va inaugurer une nouvelle boutique où les visiteurs pourront louer des patins, des raquettes, des casques, des jumelles et des lampes frontale les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Cette boutique est située dans la salle Grande Hermine qui a été retapée avec un coin réservé aux enfants.

Le Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières / MRC des Chenaux vient de tenir son traditionnel Noël des jeunes, une activité organisée depuis 12 ans pour les jeunes de 16 à 35 ans qui participent à des projets de réinsertion scolaire et professionnelle. À cette occasion, le rappeur Koriass a livré un touchant témoignage en partageant des moments qui ont marqué son cheminement personnel et professionnel. Il a su démontrer que si l'on s'accroche à ses rêves, tout devient possible. On aperçoit ici l'artiste avec le groupe d'environ 150 participan