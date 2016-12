Mots des évêques et horaire des messes

Pour tous les fidèles du diocèse de Trois-Rivières, cette année, la fête de Noël se situe dans le contexte du Tournant missionnaire que le pape François nous invite à prendre dans son Exhortation apostolique La joie de l'Évangile.

En cette fête de Noël, l'enfant Jésus, Parole et Pain de vie, vient dans notre monde au milieu des joies et des afflictions de notre temps. Cette Parole appelle à l'amour, exhorte à la miséricorde envers les réfugiés des différents pays en guerre, nous invite à prendre le chemin de l'engagement avec les plus démunis et nous incite à la réconciliation avec nos proches et les personnes que l'on côtoie. Cet enfant, que l'on appelle «Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix», Isaïe 9:6, vient dans notre monde pour apporter la paix. Il nous convie à une véritable solidarité avec les plus pauvres, les marginaux, les laissés-pour-compte.

Pour nous, croyants et croyantes, la fête de Noël nous apporte une certitude: le Seigneur est présent tout au long de notre vie et nous apporte l'espérance d'un avenir meilleur. Dans ce Tournant missionnaire, je vous invite à suivre l'Emmanuel, le Dieu-avec-nous et à vous mettre en route comme témoins de cette Bonne nouvelle pour la vie du monde.

Que ce Noël vous comble d'une joie rayonnante, alors que nous accueillons parmi nous le Fils bien-aimé du Père: Jésus, le Christ.

Joyeux Noël, heureuse et sainte Année 2017

Mgr Luc Bouchard

Évêque de Trois-Rivières