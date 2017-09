Un chercheur collaborateur perd sa cause au TAT contre le SPP de l'UQTR

Brigitte Trahan

(Trois-Rivières) Un chercheur collaborateur du Centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques de l'UQTR, My Mustapha Lemrini, vient de perdre sa cause contre le Syndicat du personnel professionnel de l'Université (SPPUQTR) qu'il accusait d'avoir manqué à son devoir de représentation à son endroit et même de harcèlement psychologique.