Une pérennité assurée au laboratoire Loricorps

(Trois-Rivières) RBC Banque Royale vient de verser un don de 400 000 $ à la Fondation de l'UQTR. Cette somme servira à soutenir les travaux et les interventions du Laboratoire Loricorps qui fait la lutte aux troubles du comportement alimentaire.

Johana Monthuy-Blanc, professeure à l'UQTR et directrice du Loricorps, indique que «cette donation est la consécration pour nous d'un travail d'équipe de longue haleine que nous menons de front depuis plusieurs années.» Le don assure en effet au Loricorps de pouvoir poursuivre ses travaux et ses interventions pour les quatre prochaines années.

La professeure Monthuy-Blanc se réjouit d'autant plus de ce soutien financier qu'il répond «à un besoin sociétal criant car, je vous le rappelle, une personne sur deux âgée de 12 à 25 ans qui a un poids santé a recours à des régimes amincissants. En Ontario, un jeune sur 10 avec un poids santé a recours à des vomissements provoqués et une personne obèse sur trois présente un problème du comportement alimentaire. La moyenne d'hospitalisation des troubles du comportement alimentaire pour 37 jours représente 55 000 $», dit-elle.

Le Laboratoire Loricorps s'est donc associé au CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec afin de développer un programme d'intervention basé sur la recherche au service de l'intervention par la formation des professionnels.

«En répondant à des besoins régionaux, le Pi (programme d'intervention) Loricorps illustre concrètement le changement de paradigme de la santé mentale en donnant la primauté à la première ligne pour permettre un accès à des soins plus rapides, plus accessibles et moins coûteux», explique la directrice.

Le président, direction du Québec de RBC Banque Royale, Martin Thibodeau, un diplômé de l'UQTR, espère que ce don «aura un impact important auprès des jeunes du Québec», dit-il. «Lorsque le projet du Loricoprs nous a été présenté, nous avons été séduits. On ne peut demeurer insensible au fait que plus de 300 000 Québécois souffrent de troubles alimentaires», indique-t-il.

Plus de détails dans Le Nouvelliste du 12 avril.