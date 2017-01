Sept diplômés honorés au Gala des Pythagore

Les lauréats en question sont Guy Langevin (diplômé de 1977), artiste, commissaire indépendant et enseignant au Cégep de Trois-Rivières; Rémy Trudel (1973 et 1975), professeur à l'ÉNAP, président de la Conférence luso-francophone de la santé, recteur-fondateur de l'UQAT (1983-1988) et ministre (1996-2003); Patrick Pellerin (1984), président de Marmen; Claudia Caron (2008), Pythagore Relève, gestionnaire associée en marketing chez Barbie Global Marketing-Mattel; Dr Denis Richard (1978), directeur du Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec; Yves Lacroix (1987 et 1996), président et directeur général de FAB 3R ainsi que le sénateur Éric Forest (1977), membre du Sénat du Canada.

Le choix des Pythagore 2017 a été effectué par un comité de sélection agissant sous la présidence de Nicole Poirier, directrice de Carpe Diem et lauréate en 2007.

Les billets permettant d'assister à cette soirée, incluant le repas, sont en vente au coût de 125 $. Il faut réserver en téléphonant au 819 376-5151 ou en se rendant au www.uqtr.ca/pythagore.