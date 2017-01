UQTR: la convention collective signée avec les chargés de cours

Brigitte Trahan

Le Nouvelliste Le Nouvelliste

(Trois-Rivières) Le Syndicat des chargés de cours et l'UQTR vient de signer une convention collective d'une durée de 5 ans et ce, trois mois après avoir conclu une entente de principe avec la direction de l'établissement. Le nouveau contrat de travail, qui touche plus de 900 chargés de cours, compte quelques changements sur le plan normatif.