Installations sportives: importantes rénovations d'ici 2021

Brigitte Trahan

(Trois-Rivières) Plusieurs installations sportives de l'UQTR seront réparées et améliorées d'ici 2021. Le conseil d'administration vient en effet d'adopter une résolution afin de présenter un projet de réfection dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.