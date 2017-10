Semaine occupée au port: le Sapphire accosté à Trois-Rivières

Marie-Josée Montminy

(Trois-Rivières) Le port et le centre-ville de Trois-Rivières seront occupés cette semaine avec la visite de plus de 2800 passagers et membres d'équipage de trois navires de croisière. Lundi matin, ce sont les 720 passagers et 415 membres d'équipage du Sapphire qui ont accosté à Trois-Rivières.