Dame Nature sourit au Festival de la galette

«Jusqu'à présent, ça va très bien. Nous avons été vraiment choyés. Je crois que c'est la première année qu'il fait beau durant les trois premiers jours du festival. Il y a eu une très belle réponse du public», affirmait dimanche André Auger, le président de la 39e édition du Festival de la galette de sarrasin de Louiseville.

«La rue est pleine et c'était comme ça aussi samedi. Il fait beau et les gens viennent. Ça fait plaisir à voir.»

Même si les statistiques d'achalandage ne seront connues qu'à la fin du festival, plusieurs indicateurs des organisateurs laissent croire que la 39e édition est en voie de connaître un franc succès. Chose certaine, le premier week-end a su attirer des foules considérables.

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, était enchanté de voir autant de festivaliers présents au centre-ville de sa localité. «L'achalandage a été pareil tout le week-end. Les commerçants sont très contents. Ils me disent que c'est merveilleux cette année», note le maire qui avait une pensée pour le défunt Jules Baribeau, connu du grand public comme étant le père Sarrasin. «Pour moi, il est toujours vivant. Il a été un des fondateurs du festival.»

Les différents spectacles présentés lors de ce premier week-end du Festival de la galette ont aussi attiré des foules qui satisfaisaient les organisateurs. La programmation de l'événement proposait des spectacles de Brigitte Boisjoli et Yves Lambert vendredi et des Armstrong et Travis Cormier samedi. «Nous avons rehaussé les spectacles cette année et on fait des tests pour la 40e édition de l'an prochain», note le président de l'événement.

Les organisateurs veulent en effet attirer davantage de personnes à la Place Canadel pour certains spectacles afin de faire augmenter les revenus. «Pour rentabiliser les spectacles plus dispendieux, il doit y avoir plus de monde qui vient. Il faut enlever la plupart des chaises, comme lors du spectacle de Kaïn prévu la semaine prochaine», note André Auger.