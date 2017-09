Plusieurs records pour le 50e Festival western

Pascal Lafreniere, directeur général du Festival western, et Isabelle Tessier, présidente de l'événement.

«Nous avons battu des records à plusieurs niveaux. Nous avons vendu 20% de billets de plus que l'an dernier, toutes activités confondues. Nous notons particulièrement des achalandages records à la Soirée 100% cheval, à la tire de chevaux et au concours de chevaux attelés, à tous nos rodéos et spectacles », affirme Pascal Lafrenière, directeur général du Festival western de Saint-Tite.

Pour une des rares fois de son existence, le Festival western n'a connu aucune journée de pluie. Le temps chaud et le soleil radieux étaient la norme cette année. Cela a contribué grandement à attirer des foules considérables à Saint-Tite. Bien que les statistiques d'achalandage préparées par la firme CROP ne seront connues que dans quelques semaines, il y a fort à parier qu'elles confirmeront que plus de 600 000 visiteurs se sont déplacés à Saint-Tite cette année.

