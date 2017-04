Sensibiliser au tourisme responsable

C'est dans ce contexte que Voyages Arc-en-ciel et le Comité de solidarité Trois-Rivières mettent leur expertise en commun pour sensibiliser les voyageurs de la région aux impacts du tourisme sur les communautés locales.

Chaque année, plus d'un milliard de personnes voyagent un peu partout sur le globe. Celles-ci laissent des traces économiques, environnementales et sociales de leur passage.

Afin d'aider les voyageurs à limiter les impacts négatifs sur les communautés locales, l'agence de voyages et l'organisme ont créé un outil de promotion des comportements écoresponsables et solidaires à adopter avant, pendant et après un voyage.

«L'objectif de cette initiative n'est absolument pas de culpabiliser ou de dicter une conduite aux touristes, mais plutôt de les sensibiliser en toute bonne foi. Chez Voyages Arc-en-ciel, nous sommes conscients qu'en tant qu'entreprise, nous avons des responsabilités sociales et un rôle d'ambassadeur à jouer pour promouvoir des comportements responsables en vue d'un tourisme plus durable auprès de nos clients», soutient Justin Bordeleau, vice-président de l'agence de voyages.

L'outil de sensibilisation est remis lors des transactions et dans toutes les pochettes de voyage distribuées aux clients de l'entreprise. De plus, il est également disponible en ligne sur les sites Internet de l'entreprise et du Comité de solidarité.