La ministre Boulet annonce plus d'argent pour les festivals

(Trois-Rivières) C'est à Trois-Rivières, plus précisément dans le hall d'entrée de l'Amphithéâtre Cogeco, que la ministre du Tourisme Julie Boulet a choisi de dévoiler lundi les nouvelles orientations du programme de soutien financier pour les festivals et événements ainsi qu'une bonification de son enveloppe budgétaire qui passe de 75 millions $ à 110 millions $ pour les cinq prochaines années.

Insistant sur l'importance de l'industrie touristique au Québec avec ses 13,5 milliard $ de recettes annuelles, ses 92 millions de visiteurs et sa cinquième place dans la liste des produits d'exportation de la province, la ministre a rappelé que les divers festivals et événements représentent pas moins de 600 millions $ de recettes annuelles. Comme le programme d'aide n'avait pas fait l'objet de modification depuis l'an 2000, il était devenu impérieux de procéder à des changements permettant au programme de répondre de façon plus adéquate aux besoins des organisateurs d'événements.

Parmi les modifications, on note d'abord une simplification du programme de même qu'une révision des critères d'admissibilité qui devraient, au dire de la ministre, soutenir de façon plus marquée la performance touristique ainsi qu'une majoration de l'aide financière aux événements se déroulant hors saison et à l'extérieur des grands centres. On parle notamment d'une hausse de 10 % des subventions dévolues aux événements hors des grands centres.

Plus de détails dans l'édition de mardi.