Croisières à Trois-Rivières: une saison prometteuse en 2017

(Trois-Rivières) La saison 2017 des croisières à Trois-Rivières s'annonce prometteuse, alors que le quai trifluvien verra une dizaine de navires internationaux accoster. Au total, ce sont près de 6200 passagers et membres d'équipage qui fouleront le sol de Trois-Rivières, soit plus de 33 % plus de touristes qu'en 2016.

D'ailleurs, Tourisme Trois-Rivières accueillera le second plus gros navire de son histoire le 7 octobre prochain, avec le M/S Artania de la compagnie Phoenix Reisen, avec une capacité de 1200 passagers et 520 membres d'équipage.

Le navire quittera le port d'Hambourg en Allemagne et traversera l'Atlantique pour ensuite se rendre du côté de Terre-Neuve et des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon avant de s'aventurer dans le Saint-Laurent et vers le Saguenay.

«Ça risque d'être une très bonne saison, avec des navires d'une grande capacité, ce qui est très intéressant pour nous, car nous calculons toujours en fonction du nombre de passagers que nous recevons, et non du nombre de navires qui accostent», constate Jean Perron coordonnateur aux croisières chez Tourisme Trois-Rivières.

Le premier navire international arrivera le 15 juillet, soit le M/S Europa avec 400 passagers et 370 membres d'équipage. La saison se clôturera le 22 octobre avec la venue du Silver Whisper, un habitué du parc portuaire, lui qui accoste chez nous depuis 2014 avec 382 passagers et 295 membres d'équipage.

«On remarque aussi que l'on reçoit des navires luxueux, comme le Europa et le Silver Whisper, qui naviguent avec une clientèle qui recherche des croisières plus luxueuses et qui ont de bons itinéraires», mentionne Jean Perron.

À ces navires s'ajouteront les croisières canadiennes du Canadian Empress, avec ses 60 passagers, qui accostera une dizaine de fois à Trois-Rivières, de même que la venue des Grands voiliers, dont les détails demeurent à être confirmés.

Et si l'année 2017 s'annonce bonne, l'équipe de Tourisme Trois-Rivières s'attend déjà à une année record pour 2018, alors que plus de 9500 passagers et membres d'équipage sont déjà confirmés, un nombre record pour les croisières à Trois-Rivières.

«Le calendrier est encore ouvert, alors il pourrait s'en rajouter d'autres pour 2018. La compagnie Rivages du monde sera de retour chez nous et nous allons aussi recevoir des navires de très grande capacité», se réjouit M. Perron.

Parmi ces navires, notons le retour du M/S Marina, le plus gros navire à avoir accosté à Trois-Rivières, en 2015, qui sera de retour avec ses 1250 passagers et 800 membres d'équipage.