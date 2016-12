Poissons des chenaux: Dame Nature collabore

(Sainte-Anne-de-la-Pérade) Une trentaine de cabanes à pêche sont déjà installées sur la rivière Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-la-Pérade et l'Association des pourvoyeurs a pu commencer à arroser la glace dès le 9 décembre, cette année, grâce aux coups de froid qu'on a reçus au cours des derniers jours. C'est tout un contraste avec l'an dernier alors que les gazons étaient encore verts la veille de Noël.

De gauche à droite: la mascotte Gigoteau, le président, Steve Massicotte, et la directrice générale, Isabelle Durette.

L'épaisseur de la glace varie entre 10 et 15 pouces déjà. «On peut officiellement annoncer que tout sera en place pour une saison qui se déroulera du 26 décembre jusqu'au 19 février», indique le président de l'Association, Steve Massicotte.

En nouveauté, cette année, chaque chalet de pêche sera doté d'un système de protection fixe ou amovible afin d'empêcher les enfants de s'enfoncer les pieds dans le trou à pêche. Les familles, une clientèle en croissance sur la rivière Sainte-Anne, sont libres d'utiliser ou non cette protection.

D'ailleurs, l'horaire du soir a été modifié, cette année, en fonction des familles. Les heures de pêche sont en effet devancées les vendredis et samedis «afin de permettre aux groupes avec enfants de profiter du village illuminé et de souper dans les chalets sans repartir trop tard», explique le président. «Nous espérons pouvoir récupérer une partie du surplus de clientèle qui désirait venir le jour», explique-t-il.

L'organisation a aussi ajouté, cette année, un service qui permettra, espère-t-elle, de réduire le gaspillage des petits poissons. «Nous avons produit, en collaboration avec le ministère de la Faune et les chefs Fred Chappuis et Dany Willard, un dépliant de recettes qui sera distribué dans tous les bureaux des pourvoyeurs ainsi qu'à la centrale de réservation. À la base, on prône la remise à l'eau», précise M. Massicotte, mais les poissons que les gens gardent méritent d'être cuisinés, estime-t-il.

«C'est une excellente petite morue pleine d'oméga-3», plaide-t-il.

Mère Nature semble être très collaboratrice pour une fois, cette année. Tous les espoirs sont donc permis à l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne qui espère dépasser le cap des 100 000 visiteurs cette année.

Pour cette saison-ci, les membres de l'Association ont décidé de tout mettre en oeuvre afin d'attirer davantage la clientèle des régions de Montréal et de Québec.

«Un projet d'autofinancement a aussi été réalisé pour injecter des sommes additionnelles en grande partie grâce au soutien de la MRC des Chenaux et de la SADC de la Vallée de la Batiscan», dit-elle. Trois chalets locatifs ont été construits cette année «et les profits vont être retournés à 100 % dans la campagne publicitaire», dit-elle.

Le logo qui représentait l'Association depuis 1979 a été remplacé par un nouveau, «plus moderne, plus représentatif du caractère familial de l'événement», dit-elle, sur lequel figure sa nouvelle mascotte, Gigoteau, un poulamon géant arborant tuque et foulard colorés.

Du même coup, l'Association a refait son site web et se trouve désormais à l'adresse internet lespetitspoissons.ca où figurent les 18 centres de pêche qui oeuvrent sur la glace.

Diane Aubut, mairesse de Sainte-Anne-de-la-Pérade, rappelle que les retombées économiques de la pêche aux petits poissons ont un impact majeur. «Ça fait en sorte qu'on est capable de maintenir tous ces commerces-là à Sainte-Anne-de-la-Pérade», dit-elle.