Fondation de la SSS de l'Énergie: près de 500 000 $ pour 72 projets

(Shawinigan) Encore cette année, la Fondation de la santé et des services sociaux de l'Énergie annonce une importante contribution pour financer l'achat d'appareils médicaux ou réaliser divers projets à l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie et au Centre régional de santé mentale. Mercredi matin, elle a ainsi annoncé un investissement de 472 345 $ pour 72 projets dans onze secteurs.

Depuis six ans, la Fondation de la SSS de l'Énergie a investi entre 300 000 $ et 600 000 $ par année, en moyenne, pour «améliorer la qualité et l'accessibilité des soins», se réjouit Annie Lacoste, première vice-présidente au conseil d'administration de l'oeuvre caritative. En 31 ans d'existence, la fondation a injecté plus de six millions de dollars pour répondre aux besoins du personnel soignant et des bénéficiaires.

«Ces investissements nous permettent d'offrir des services de plus grande qualité, plus accessibles, au meilleur coût, en plus de permettre à notre capital humain d'exercer son plein potentiel», énumère Martin Beaumont, président-directeur général du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Parmi les projets soutenus, la Fondation attire l'attention sur la salle d'attente en pédiatrie, qui sera rafraîchie afin de la rendre plus attrayante pour les enfants.

Pour les usagers en santé mentale, elle soutiendra également l'achat de 16 lits électriques pour l'unité de psychiatrie de courte durée, au 8e étage de l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie. La Fondation soutiendra aussi diverses initiatives favorisant l'activité physique et la nutrition auprès des bénéficiaires du Centre régional de santé mentale.

Les cyclistes de la Randonnée de l'Énergie - Peinture Boomerang doivent amasser 50 000 $ pour doter l'équipe de soins palliatifs à domicile d'appareils qui amélioreront la qualité de leur travail.

Nouveauté cette année, les membres des Caisses Desjardins du Centre-de-la-Mauricie pouvaient se prononcer, par sondage, sur l'affectation d'une contribution financière de 20 000 $ à la Fondation de la SSS de l'Énergie. Ils ont finalement choisi de soutenir l'acquisition de sept appareils au département de médecine nucléaire. Ce don provient du Fonds d'aide au développement du milieu.

Le département de pharmacie héritera de la plus importante portion de l'investissement, soit 155 000 $. «Ce sera pour l'achat de cabinets de distribution de médicaments», explique Émilie Vallée, directrice générale de la Fondation. «Ce sont des donateurs qui ont souscrit au programme de dons majeurs qui ont permis de faire ça.»

Mme Vallée estime à plus de 300 le nombre de projets soumis au comité d'attribution de fonds chaque année. «Nous voulons aller vers du développement», précise-t-elle. «Nos investissements ne font jamais partie des budgets du CIUSSS MCQ. On développe ou on rehausse la qualité de vie des usagers. On essaie de ne pas aller dans le maintien du parc. Ce n'est pas notre rôle.»