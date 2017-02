Perte de services au Centre Christ-Roi: pétition en ligne lancée à Nicolet

(Nicolet) Entourée de spécialistes de la santé, la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, a dénoncé mercredi la perte de services spécialisés au Centre Christ-Roi et invite toute la population de Bécancour-Nicolet-Yamaska à signer une pétition en ligne.

Le milieu réclame ainsi le rétablissement des cliniques externes d'orthopédie, d'ORL, de plastie, de chirurgie générale et d'endoscopie qui sont disparues depuis le 1er janvier dernier. On demande également le maintien des services de cardiologie et de gynécologie qui doivent cesser en juin prochain.

Du même souffle, les intervenants plaident pour la pérennité de la clinique externe d'urologie, la pharmacie ainsi que les deux services d'urgence mineure du Centre Christ-Roi de Nicolet et du Centre multiservices en santé et services sociaux de Fortierville.

