Le CIUSSS MCQ travaille à bonifier le soutien à domicile

Dès le mois de mars, de nouveaux professionnels vont intégrer les équipes qui offrent des soins à la maison.

Cela est rendu possible grâce à l'embauche d'une vingtaine de professionnels à la suite d'investissements de 3,9 millions $ du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Le CIUSSS affirme que ces nouvelles ressources permettront d'augmenter le nombre d'usagers desservis de même que d'intensifier les services de soutien à domicile.

«Au cours des 18 prochains mois, nous procéderons à l'évaluation des nouveaux usagers et poursuivrons la mise à jour des évaluations de l'ensemble des usagers suivis à domicile dans la région.

Nous souhaitons augmenter l'accessibilité et l'intensité, mais également nous assurer de l'équité et de la pertinence des soins octroyés. Pour ce faire, nous nous baserons uniquement sur les besoins de l'usager tout en considérant son évolution et son potentiel de développer son autonomie et d'améliorer sa condition», explique Josée Bernier, directrice adjointe au soutien à l'autonomie de la personne âgée et aux services dans la communauté - Rive-Sud, au CIUSSS MCQ.

Par ailleurs, des partenariats sont tissés avec les groupes communautaires afin d'offrir des services de soutien à domicile, comme le service d'aide familiale, à davantage de personnes. Le CIUSSS MCQ indique qu'il est essentiel que tous les organismes qui offrent des services d'assistance personnelle à domicile doivent être mis à contribution. Ces efforts sont nécessaires afin de faire face au vieillissement de la population.

«Nous nous assurerons que le personnel de nos partenaires détient la formation requise. Des mécanismes de communication sont déjà convenus et à consolider pour nous signaler tout changement dans la condition de l'usager. Nos professionnels assurent le suivi des usagers dans la réponse à leurs besoins et nous signalent tout doute à l'égard de la qualité des soins», affirme Évelyne Pagé, directrice adjointe au soutien à l'autonomie de la personne âgée et aux services-Rive-Nord.