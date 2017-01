Des employés en détresse psychologique dans le secteur de la santé

Martin Lafrenière

Le Nouvelliste Le Nouvelliste

(Trois-Rivières) Devant les nombreux cas de détresse psychologique notés auprès de ses membres, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux demande au gouvernement du Québec d'agir en bon employeur et de veiller à créer des conditions de travail plus propices au maintien de la santé mentale de ses employés.