Alzheimer: du soutien pour les proches aidants

«Dans un premier temps, on fait du déni. Tout le monde autour de toi remarque du changement mais se garde de t'en parler. De toute façon, on répondrait que ça va très bien. Et un jour, on commence à remarquer des petites choses qui s'amplifient», raconte Janyse Pichette, qui s'est finalement rendue à l'évidence quand son mari lui a demandé, le 23 décembre 2015, «Janyse, elle revient à quelle heure de travailler?»

L'Appui Mauricie a à coeur l'enjeu de la reconnaissance du rôle des proches aidants par eux-mêmes et par leur entourage. Vulnérables à l'isolement et à l'épuisement, les proches aidants ne doivent pas hésiter à bénéficier des services de soutien qui leur sont offerts.

Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie propose deux conférences, une le 18 janvier à 19 h intitulée Alzheimer et maladies apparentées - Mieux comprendre pour mieux accompagner, prononcée par Nicole Poirier, fondatrice et directrice générale de Carpe Diem, et l'autre, Mythes et réalités sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, offerte par Simona Brambati et Maxime Montembeault le 24 janvier à 13 h 30.

Carpe Diem proposera aussi des conférences le 12 janvier à Saint-Paulin et le 17 dans le secteur Grand-Mère, avec Christine Charest, ainsi que le 24 à Saint-Mathieu-du-Parc avec Charlotte Berjon.

Le 19 janvier, l'Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan organise une soirée d'information sous le thème «Dans la peau d'une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer». Enfin, les 27 et 31 janvier, l'Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé présente un spectacle où des aidants offriront des performances dansées. Les détails sur toutes ces activités se trouvent sur le site de l'Appui Mauricie.