Grippe et pneumonie: baisse de 25 % des visites dans les urgences

(Trois-Rivières) Les visites liées à la grippe et à la pneumonie dans les urgences de la Mauricie-Centre-du-Québec ont diminué de 25 % pour les mois de novembre et décembre comparativement à l'an dernier. La saison de la grippe connaît un début timide.

En 2015, 1297 visites pour une grippe ou une pneumonie avaient été enregistrées comparativement à 976 pour les deux derniers mois de 2016. Aucune raison particulière ne semble expliquer cette diminution selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). L'an dernier, à pareille date, le CIUSSS-MCQ n'était pas non plus au plus fort de la saison de la grippe. «Quant aux prévisions, on ne sait pas quand cela va arriver dans la région, par contre comme les autres régions du Québec connaissent une augmentation de leur indice d'activité grippale, on peut s'attendre à ce que cela augmente au cours des prochaines semaines», a souligné Anne-Sophie Brunelle, conseillère en communication au CIUSSS-MCQ.

Cette dernière a également fait savoir que du 18 au 24 décembre, l'indice d'activité grippale était peu élevé pour la région.

«C'est également tranquille au niveau des éclosions en centre d'hébergement et au niveau des appels à Info-Santé quant à l'influenza», a-t-elle mentionné.

Pour en savoir davantage sur les symptômes de la grippe et de la gastro-entérite et les mesures à prendre, la population est invitée à consulter le document «aide à la décision» sur le site web du CIUSSS MCQ à l'adresse suivante: http://ciusssmcq.ca/.