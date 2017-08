Sonia Lebel candidate caquiste en Mauricie?

Interrogé par un journaliste à savoir s'il avait l'intention d'opposer Sonia Lebel - qui a joint les rangs de sa formation politique l'hiver dernier - à la députée de Laviolette et ministre responsable de la Mauricie, Julie Boulet, le leader caquiste a esquissé un sourire avant d'indiquer que des caquistes de la région aimeraient bien qu'un tel scénario se réalise, mais qu'il était trop tôt pour annoncer quoi que ce soit. On se rappellera que Mme Lebel avait interrogé Julie Boulet lors de son passage devant la commission Charbonneau en 2014. La députée libérale et actuelle ministre du Tourisme y avait été convoquée car elle a notamment occupé le poste de ministre des Transports au sein du gouvernement libéral de Jean Charest.

«Il n'y a pas de décision qui a été prise concernant Sonia Lebel. Je sais qu'il y a des gens de la Mauricie qui veulent qu'elle se présente en Mauricie et des gens de la Montérégie qui veulent qu'elle se présente en Montérégie. On va en discuter avec elle et avec les représentants des différents comtés et quand nous serons prêts à l'annoncer, on l'annoncera», a-t-il déclaré lors d'un point de presse qui s'est tenu lundi dans le cadre du caucus des députés de la CAQ qui se déroule à Shawinigan jusqu'à mardi.

Dans les minutes ayant suivi la déclaration de son chef, le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, a quant à lui confié qu'il aimerait bien que la candidate-vedette défende les couleurs de la CAQ en Mauricie et qu'il travaillait en ce sens.

«Sonia n'a pas encore pris sa décision. Tout le monde sait qu'elle a joint la CAQ et notre objectif est qu'elle se présente. J'aimerais qu'elle vienne en Mauricie. Mais l'important, c'est de la convaincre de se présenter. Elle chemine bien par rapport à ça et je vais tenter de l'influencer», a précisé le député.

Comme il l'avait dit la veille lors de son passage à Trois-Rivières, M. Legault a réitéré qu'il avait de grandes visées pour la région en prévision des élections de l'an prochain et qu'il croyait que sa formation allait être en mesure de ravir les quatre circonscriptions aux libéraux. Rappelons qu'en raison de la refonte de la carte électorale, la Mauricie ne sera représentée que par quatre députés au lieu de cinq après les élections de 2018.

«Je vise un grand chelem en Mauricie, quatre comtés sur quatre», a-t-il lancé après avoir indiqué que plusieurs candidats potentiels avaient déjà été rencontrés afin de mettre sur pied une équipe de qualité.

Travailler pour l'économie de la région

Si les électeurs décident de confier les rênes de la province à son parti en 2018, M. Legault a répété qu'il travaillera fort afin de redresser l'économie de la Mauricie, qui est en mauvaise posture selon lui.

«Sur 17 régions au Québec, la Mauricie est 17e pour le salaire moyen. [...] Quand on regarde depuis 15 ans, nous avons perdu 4000 jeunes dans la région. Et juste au cours des 12 derniers mois, on a perdu 5200 emplois», a-t-il martelé.

En réaction à ces propos du chef caquiste, les députés libéraux ont publié un communiqué de presse dans lequel ils soutiennent que la région connaît actuellement sa plus grande croissance économique depuis les 30 dernières années. Selon eux, les entreprises de la région ont reçu une aide financière gouvernementale de 257 millions $ entre 2014 et 2016, ce qui a généré plus de 714 millions $ en investissements locaux. Ils ajoutent que plus de 7000 emplois ont été créés depuis mai 2014 et que le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis des décennies.