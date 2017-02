PQ: des discussions à caractère historique

L'Autre 150e est une opération lancée par le PQ en cette année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne afin de permettre aux Québecois d'avoir accès à une «vision plus équilibrée de l'histoire».

Insistant sur le fait que cette soirée du 8 février est pour toute la population, peu importe sa couleur politique, l'organisation régionale du PQ se dit heureuse d'accueillir un historien doté d'un talent d'orateur.

«On l'a rencontré à Maskinongé lors du dévoilement du buste de Louis Riel et de Marie-Anne Gaboury. Gilles Laporte raconte plusieurs anecdotes et de la façon qu'il amène tout ça, on se sent interpellé», raconte Martin Beaudry, président du Parti québécois de la Mauricie.

L'association péquiste de Saint-Maurice collabore à l'organisation de cette activité. Selon sa présidente, Lise Racine, le but est de faire de l'animation politique avec l'objectif d'informer les citoyens.

«René Lévesque disait qu'un peuple renseigné est un peuple libre. C'est dans cet esprit qu'on organise la soirée. Si on ne connaît pas notre passé, on ne peut pas aller loin dans notre avenir.»

L'Autre 150e sera l'occasion pour le Parti québécois de rappeler certains événements marquants de l'histoire du Québec au cours d'une année où le gouvernement canadien offrira sa vision du pays et de son histoire.

«Le fédéral présentera certains angles, alors que nous, on en présentera d'autres», ajoute M. Beaudry.

En tant que porte-parole de l'équipe d'historiens de L'Autre 150e, M. Laporte dévoilera à Shawinigan les détails de cette opération.

La conférence de Gilles Laporte aura lieu au Collège Shawinigan et débutera à 19 h. L'organisation souhaite accueillir quelque 300 personnes. Les billets sont disponibles en contactant le 819 539-9902 ou en écrivant à pascalbastarache70@hotmail.com.