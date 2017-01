Fonds de 100 millions $: une nouvelle façon de faire, selon Coiteux

Voilà ce que le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux, est venu présenter, jeudi, à une quarantaine d'élus du Centre-du-Québec.

Cet arrêt était d'ailleurs le premier d'une tournée québécoise dans le cadre de laquelle le ministre Coiteux visitera également la Mauricie au cours des prochaines semaines.

De passage dans les locaux du Nouvelliste afin d'expliquer les grandes lignes de cette initiative du gouvernement libéral, le ministre s'est dit convaincu que ce nouvel outil est beaucoup plus adapté à la réalité québécoise actuelle et permettra de réaliser de nombreux projets qui contribueront au rayonnement des régions.

Le Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) - qui ne concerne nullement les régions de Québec et de Montréal - permettra aux élus de décider eux-mêmes quelles seront les priorités qui guideront le choix des projets.

Les directions régionales des différents ministères et organismes gouvernementaux soutiendront la mise en oeuvre des initiatives qui seront retenues. Ce sont notamment ces dernières qui fourniront le soutien administratif nécessaire, ce qui permettra de consacrer la totalité de l'argent provenant du fonds à la réalisation des projets, a mentionné le ministre Coiteux.

«Les gens des régions vont décider de leurs priorités et vont directement influencer les priorités du gouvernement du Québec plutôt que l'inverse. Dans les anciens modèles que l'on avait, c'est le gouvernement qui déterminait ses priorités et qui devait convaincre les gens qu'elles étaient les bonnes et qu'ils devaient les mettre en oeuvre. On inverse la séquence.

[...] On avait une approche du haut vers le bas, maintenant on a une approche du bas vers le haut. Je suis convaincu que ça va donner de meilleurs résultats», a déclaré M. Coiteux avant d'ajouter qu'il était confiant que les acteurs régionaux allaient apprécier cette nouvelle approche. La réaction positive des élus du Centre-du-Québec qui ont participé à la rencontre de jeudi constitue un bon exemple selon lui.

Pour l'instant, le partage des sommes provenant de ce fonds entre les différentes régions n'est pas encore connu. Il n'est donc pas possible de s'avancer sur les montants que recevront la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Le ministre Coiteux a néanmoins indiqué qu'environ 40 % de l'argent du fonds sera réparti également entre toutes les régions, que 30 % le sera en tenant compte de la population de chacune d'entre elles et le reste - soit 30 % - sera partagé selon des indicateurs objectifs utilisés par les organismes gouvernementaux et que les décideurs régionaux connaissent déjà.

Conscient que les élus municipaux sont désireux d'obtenir plus de responsabilités, notamment en matière de développement économique, le ministre Coiteux a mentionné que le fonctionnement du FARR répondra à leurs demandes.

Il a tenu à préciser que l'approche qui sera adoptée pour sa gestion et l'évaluation des projets déposés seront propres à chacune des régions, suivant leurs préférences. En ce sens, il a fait remarquer que les élus du Centre-du-Québec avaient déjà une petite idée du mode de fonctionnement qu'ils veulent adopter.

La Table des préfets du Centre-du-Québec a d'ailleurs indiqué par voie de communiqué jeudi que les maires et mairesses de cette région se mobilisaient afin de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance concertée pour que le développement se fasse en tenant compte des besoins des citoyens.

«Nous ne voulons pas de mur à mur. Si la Mauricie veut travailler d'une façon et le Centre-du-Québec d'une autre, on n'a pas de problème. [...] C'est un exercice [dans lequel] on veut traiter les élus municipaux en partenaires», a-t-il poursuivi.