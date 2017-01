Course au leadership du NPD: Ruth Ellen Brosseau dit non

«Après une longue réflexion, j'ai décidé de ne pas me présenter à la chefferie. Sur le plan personnel, j'ai choisi de ne pas aller de l'avant. Je suis mère monoparentale encore, mon gars a 16 ans, c'est un adolescent, mais je veux être encore une bonne maman et une députée présente», a-t-elle confié au Nouvelliste.

Du même souffle, la politicienne de 32 ans dit ne pas fermer la porte à une candidature future. «On ne sait jamais ce que l'avenir va nous apporter. J'aime apprendre. Je veux vraiment apporter un véritable changement et défendre les gens. Cette fois-ci, je passe mon tour. Mais je participe encore au processus», a-t-elle fait savoir.

Assumant la présidence du caucus national sur une base intérimaire, Mme Brosseau convoite plutôt la vice-présidence pour s'assurer, dit-elle, d'avoir suffisamment de temps à consacrer aux électeurs de son comté et à sa famille, ainsi qu'à la stratégie alimentaire du NPD.

«Il y a plusieurs dossiers que je veux traiter et je veux continuer d'être une voix forte et me battre pour les gens qui m'ont choisie pour les représenter», a conclu la députée fédérale.