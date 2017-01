François-Philippe Champagne nommé ministre?

Selon La Presse, M. Champagne, qui est actuellement secrétaire parlementaire du ministre des Finances Bill Morneau, pourrait obtenir le ministère du Commerce international.

Le député a annulé une tournée médiatique prévue lundi au cours de laquelle il devait rencontrer des représentants des médias de la Mauricie. Ni lui ni son attaché de presse n'ont retourné les appels du Nouvelliste.

La Presse canadienne a appris que le remaniement toucherait au moins six ministres. Il ferait changer de chaise certains ministres plus faibles et accorderait des promotions à d'autres ministres plus solides alors qu'il se prépare à l'accession officielle à la présidence de Donald Trump aux États-Unis.

Parmi ceux qui devraient changer de poste figure la ministre du Commerce international, Chrystia Freeland, qui devrait prendre la place de Stéphane Dion aux Affaires étrangères.

Mme Freeland, une ex-journaliste économique comptant un carnet élaboré de contacts aux États-Unis, est reconnue pour avoir traversé des obstacles de la dernière heure qui menaçaient l'automne dernier la conclusion de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne - une expérience potentiellement précieuse pour négocier avec la nouvelle administration Trump.

M. Trump, dont l'investiture se tiendra le 20 janvier, a promis une approche protectionniste ferme, qui inclurait la renégociation ou l'abandon de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).