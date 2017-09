1,7 million $ pour le navire de recherche Lampsilis

Brigitte Trahan

Le Nouvelliste Le Nouvelliste

(Trois-Rivières) Construit en 2003 et 2004, le navire de recherche Lampsilis de l'Université du Québec à Trois-Rivières a depuis «manqué un petit peu d'amour», comme l'a indiqué, lundi, un de ses utilisateurs les plus convaincus, le professeur Pierre Magnan. Certes, il a été bien entretenu, mais «on est toujours allé aux réparations et entretiens vitaux. On a mis la peinture un petit peu de côté et c'est important aussi de faire ces entretiens-là», dit-il.