Compostage: vers une partie de bras de fer à Saint-Étienne-des-Grès

Brigitte Trahan

Le Nouvelliste Le Nouvelliste

(Trois-Rivières) La Mauricie se dirige peut-être vers une nouvelle partie de bras de fer et cette fois, ce serait dans le dossier du compostage. La direction de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie s'intéresse en effet de plus en plus à Saint-Étienne-des-Grès pour y construire ses futures installations de compostage, mais le maire de la municipalité, Robert Landry, rappelle que la réponse est toujours non.