Alerte de tornade levée pour la Mauricie

(Trois-Rivières) Environnement Canada a levé peu avant 18h l'alerte de tornade émis plus tôt pour la région de la Mauricie.

Rappelons qu'une alerte de tornade avait été diffusée plus tôt dans la journée.

«À 16h17 HAE, les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage violent produisant possiblement une tornade. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles», expliquait alors Environnement Canada.

Cette alerte concernait les secteurs de Lac-aux-Sable, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Shawinigan. «Il s'agit d'une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles. Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. Si vous entendez un bruit de grondement ou si vous voyez un nuage en entonnoir, des débris tourbillonnant près du sol ou volant dans les airs, ou tout phénomène météorologique menaçant qui s'approche, abritez-vous immédiatement», soutenait Environnement Canada.

«En cas de tornade, ou si une alerte de tornade a été émise dans votre secteur, nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes: rentrez à l'intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs, comme dans un sous-sol, une salle de bain, une cage d'escalier ou un garde-robe intérieur. Si vous vous trouvez dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire, réfugiez-vous dans un bâtiment solide si vous le pouvez. En dernier ressort, couchez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête des objets projetés.»

Une veille d'orages violents a également été en vigueur pour l'ensemble de la Mauricie.

Environnement Canada a émis plusieurs alertes en fin d'après-midi, mais les prévisions changeaient rapidement.