Perchaude: «La guerre va prendre si le gouvernement ne lève pas le moratoire»

«Les pourvoyeurs en arrachent», constate Jean Lévesque, président de l'Association des pêcheurs du lac Saint-Pierre.

Le moratoire de cinq ans imposé par le gouvernement du Québec sur la pêche à la perchaude, tant sportive que commerciale au lac Saint-Pierre, devrait se terminer en mai, confirme le député Marc H. Plante.

«C'est sûr que la guerre va prendre si le gouvernement ne lève pas le moratoire», promet M. Lévesque. «Il y a beaucoup d'attentes», dit-il.

En cinq ans, la perchaude a-t-elle retrouvé sa vitalité? Est-ce que les jeunes perchaudes sont arrivées à survivre en assez grand nombre? L'état de la ressource s'est-elle améliorée au point où le ministère de la Faune pourrait lever l'interdit, même partiellement? «On est en attente du rapport du comité scientifique», répond le député Marc H. Plante qui suit ce dossier.

Les divers intervenants interrogés par Le Nouvelliste semblent pessimistes et s'entendent plutôt pour dire que si l'on veut voir la perchaude se multiplier, c'est tout un écosystème malade, le lac Saint-Pierre, qu'il faudra soigner d'urgence et il faudra que le gouvernement y mette de la volonté... et de l'argent.

Malgré cinq années de moratoire, «les dangers sont encore présents», estime Samuel Dufour-Pelletier, biologiste au bureau Environnement et terre du Conseil des Abénakis d'Odanak où la situation est suivie de près par des biologistes depuis cinq ans.

Les divers intervenants qui collaborent dans ce dossier ne détiennent pas les données finales prélevées par le ministère dans les diverses stations d'échantillonnage géoréférencées du lac Saint-Pierre.

Ils s'entendent toutefois tous pour dire que la pression de pêche n'est pas le seul problème qui affecte la perchaude et que le moratoire «en place depuis 2012, est une mesure temporaire qui, seule, n'aura comme effet que de retarder le moment de la disparition de la perchaude au lac Saint-Pierre en protégeant une génération de poissons vieillissants qui n'ont au plus que 10 ans à vivre», résume un rapport publié récemment par le Grand conseil de la nation Waban-Aki.

Le cormoran, rappelons-le, avait été pointé du doigt comme un des principaux coupables. Or, il appert que malgré une diminution presque des deux tiers de la population de cette espèce envahissante depuis le moratoire, le problème de la perchaude demeure entier.

Une des principales raisons, c'est qu'il «y a une perte d'habitats», explique Hugo Mailhot-Couture, biologiste et chargé de projet pour le Grand conseil de la nation Waban-Aki, à Wôlinak.

Dans leur rapport, les experts de la Nation Waban-Aki indiquent que les nouvelles petites perchaudes n'arrivent même pas à survivre à un premier hiver.

«La fertilisation agricole cause un déséquilibre dans l'écosystème», indique le document en précisant qu'une trentaine de pesticides utilisés en agriculture atteignent le lac Saint-Pierre.

Il y a aussi les entraves, comme les ponceaux et autres ouvrages humains, qui empêchent la perchaude d'aller frayer. Tous ces obstacles diminuent la connectivité, c'est-à-dire, la possibilité de voyager aisément du fleuve aux herbiers pour aller se reproduire et se nourrir. Il y a malgré tout beaucoup de pression, du côté des pêcheurs sportifs.

Ces derniers maintiennent que la ressource est là, abondante et compte une bonne quantité de relève de moins de trois ans, mais qu'elle a simplement migré dans des secteurs du fleuve plus propices à son alimentation et à sa reproduction.