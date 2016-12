De la neige... et de l'électricité à Vallée du Parc

La clientèle pourra ainsi recharger au maximum leur batterie d'automobile entre deux descentes, et ce, gratuitement.

«Des voitures électriques, on en voit de plus en plus, c'est en vogue. On sent que la demande va venir alors on voulait offrir ce service. Cette décision va en concordance avec notre virage vert. Nous trouvions que ça allait de soi», mentionne la responsable des communications de la montagne, Stéphanie Cossette.

Selon la Société de l'assurance automobile du Québec et l'Association des véhicules électriques du Québec, on retrouvait 431 voitures électriques en Mauricie et 332 au Centre-du-Québec en août dernier.