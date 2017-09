Transfert au Mont-Bénilde: derniers préparatifs pour accueillir les écoliers du Rucher

Brigitte Trahan

Le Nouvelliste Le Nouvelliste

(Bécancour) Les enseignants et le personnel de l'école Le Rucher de Saint-Sylvère étaient à pied d'oeuvre, vendredi, pour recevoir et placer le mobilier et le matériel scolaire au quatrième étage du Faubourg Mont-Bénilde. Ces derniers travaillent depuis le 23 août à reconstruire patiemment des milliers de pictogrammes et à refaire des milliers de feuilles plastifiées qui ont brûlé dans l'incendie de l'école primaire, le 16 août.