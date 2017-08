Mobilisation pour l'école de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

«On voulait profiter de la rentrée scolaire pour faire valoir notre position et se faire entendre», explique la présidente du Comité de mobilisation, Marylène Ménard.

Cette manifestation festive sous le soleil, où se sont multipliés les on-fait-la-vague s'est tenue dans la foulée du combat que mènent les parents de Mont-Carmel depuis un an, combat qui n'est pas sans rappeler celui qu'avait mené et gagné Saint-Boniface, l'an dernier.

«Quand on entendait dire qu'en cours d'année, il y avait des élèves qui n'avaient pas accès à l'école parce qu'on était saturé, on trouvait ça dommage parce que les gens font le choix de s'établir à Notre-Dame-du-Mont-Carmel et l'école fait partie des services offerts et c'est important pour nous», fait valoir Mme Ménard.

Le maire de la municipalité, Luc Dostaler, était présent à la manifestation, de même que le député de Saint-Maurice, Pierre Giguère.

Ce dernier réitère que le dossier a été déposé au ministre Sébastien Proulx et au ministère de l'Éducation.