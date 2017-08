Grands besoins... peu d'étudiants en Écodéveloppement et bioproduits

Brigitte Trahan

(Trois-Rivières) Le Cégep de Trois-Rivières amorce la session d'automne 2017 avec seulement deux étudiants dans son tout nouveau programme Écodéveloppement et bioproduits qui remplace la traditionnelle formation en pâtes et papiers où aucun diplôme n'a été décerné depuis 2012. Les usines ont pourtant de nombreux emplois de qualité et bien rémunérés à offrir. «Les besoins sont incroyables», indique Denis Rousseau, le directeur des études.