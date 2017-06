École à Saint-Boniface: une rentrée... en 2019

(Saint-Boniface) Un an après la grande victoire des parents de Saint-Boniface pour la survie de l'école Sainte-Marie, tout indique que les enfants devront patienter un peu plus longtemps que prévu avant d'être réunis dans le même établissement.

En effet, la Commission scolaire de l'Énergie prévoit que les locaux de la municipalité seront à nouveau sollicités pour la prochaine rentrée et la suivante, de sorte que l'agrandissement tant attendu ne devrait finalement pas être utilisé avant août 2019.

À pareille date l'an dernier, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, se déplaçait à Saint-Boniface pour libérer les parents d'un immense poids. En confirmant les travaux d'agrandissement à l'école Sainte-Marie, il éliminait la possibilité de transférer des enfants dans une école de Shawinigan pour compléter leur parcours au primaire. Cette annonce avait été accueillie avec des larmes de joie.

En un an, le projet a beaucoup évolué sur papier et dans les échéanciers. Si, au départ, la Commission scolaire de l'Énergie tablait sur un investissement de 2,8 millions $ pour l'ajout de six classes et la réfection complète d'un gymnase, les travaux sont maintenant estimés à 4,7 millions $.

«Nous sommes sur la fin de la préparation», explique Denis Lemaire, directeur général de la CS de l'Énergie. «Il y a eu du retard pour plusieurs raisons, dont l'obligation de revoir nos prévisions budgétaires. Normalement, en septembre ou en octobre, nous procéderons à l'appel d'offres pour la construction. En novembre, les fondations devraient être coulées.»

M. Lemaire précise qu'un gymnase double sera finalement aménagé, un peu comme à l'école de la Tortue-des-bois à Saint-Mathieu-du-Parc. Des vestiaires et des locaux pour des services professionnels bonifient aussi ce projet.

L'estimation en hausse de 68 % s'explique également par le temps qui passe, fait remarquer le directeur général.

«Entre le moment où nous avons conçu les plans préliminaires et celui où on en vient à la construction, il y a une explosion des coûts», constate-t-il.