Espaces de jeux pour développer le langage chez les jeunes enfants

La bibliothèque Centrale de Bécancour, la bibliothèque municipale de Saint-Pierre-les-Becquets et la Ludothèque La boîte à Jeux ont déployé temps et énergie afin de mettre à la disposition des familles des jeux qui aideront les enfants âgés entre 6 mois et 6 ans à développer leurs habiletés langagières, qu'ils présentent ou non des difficultés.

Ces espaces de jeux seront disponibles durant les heures d'ouverture des différents partenaires. Les jeux seront en accès libre dans les trois lieux, mais ils pourront également être empruntés à la ludothèque, moyennant une inscription annuelle au coût de 20 $ par personne, ainsi qu'à la bibliothèque de Saint-Pierre-les-Becquets, si on y est inscrit.

La mise en place de ces espaces de jeux découle du plan d'action de Mission Tout-Petits pour les années 2016-2017. À l'époque de la planification stratégique, certains parents du territoire déploraient les délais d'attente pour du soutien professionnel en orthophonie. Ils avaient peur de ne pas être rencontrés avant l'entrée scolaire de leurs enfants et se sentaient démunis face aux difficultés de langage vécues par ces derniers.

Les espaces de jeux en stimulation du langage se veulent une réponse à ce sentiment d'impuissance. En attendant de rencontrer un professionnel, ils peuvent désormais stimuler différentes sphères du langage de leurs enfants par le jeu, de façon ludique grâce aux espaces de jeux et aux différentes stratégies que les parents sont invités à mettre en pratique.

En effet, tous les jeux sont munis d'une fiche explicative à l'intention du parent, dans laquelle on retrouve quelques informations sur le développement du langage ainsi que les meilleures stratégies de stimulation à appliquer durant l'activité. D'autres implantations sont à venir d'ici 2019.