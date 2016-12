Renvoyée seule à la maison après l'école

(Nicolet) Une fillette de sept ans fréquentant l'école Curé-Brassard de Nicolet a été renvoyée chez elle en autobus alors qu'elle devait attendre ses parents au service de garde. Le hic, c'est que personne ne se trouvait à la maison familiale à son arrivée et qu'elle a dû passer de longues minutes, seule et au froid, à attendre que sa mère arrive.

Les événements sont survenus en fin de journée mercredi. Heureusement, les conditions climatiques n'avaient rien à voir avec le froid sibérien qui a frappé la région en début de semaine.

Mais l'hiver québécois étant ce qu'il est, la petite Alexie, qui est présentement en deuxième année, a tout de même eu froid pendant le moment qu'elle a passé seule à se demander pourquoi ses parents n'étaient pas à la maison.

Elle a cependant eu le réflexe de se réfugier dans une petite cabane qui se trouve dans la cour de la résidence familiale. C'est une fillette terrifiée que sa mère, Cathy Sigman, a retrouvée à son arrivée. En tout, Alexie a passé une vingtaine de minutes seule à l'extérieur.

La mère s'explique d'ailleurs mal que la personne qui est responsable de diriger les enfants vers l'autobus ou le service de garde ait laissé sa fille monter dans l'autobus, d'autant plus qu'elle n'est âgée que de sept ans.

«J'appelle toujours à l'école quand ma fille doit prendre l'autobus au lieu de rester au service de garde. Les responsables m'ont appelée quand ils ont vu que ma fille n'était pas là. Je suis donc partie de Trois-Rivières en vitesse pour me rendre à la maison. Quand je suis arrivée, je ne la voyais pas et je me suis mise à paniquer. J'ai alors appelé mon conjoint et c'est lui qui m'a dit d'aller voir dans la cabane», raconte Mme Sigman.

La mère de la fillette déplore également que le chauffeur de l'autobus ait laissé la petite Alexie descendre alors qu'il n'y avait aucune voiture dans l'entrée et pas de trace de vie dans la maison.

«En arrivant devant la maison, Alexie a dit au chauffeur: ''Je pense que je devais rester au service de garde''. Il lui a tout de même dit de descendre», indique la dame, sur un ton exaspéré.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il y a une problématique avec le transport scolaire selon la mère. À la fin de la dernière année scolaire, il avait oublié de déposer Alexie devant chez elle et l'avait fait qu'une fois son trajet terminé. Mme Sigman avait donc vu l'autobus passer tout droit devant chez elle sans que sa fille n'en descende. Elle était finalement arrivée plusieurs minutes plus tard.