L'année de tous les records au Festival western de Saint-Tite

(Saint-Tite) La 50e édition du Festival western de Saint-Tite aura marqué les esprits. Alors que prenait fin dimanche cette édition anniversaire, ses organisateurs affirment que plusieurs records ont été battus et que tout indique que le Festival western n'a jamais attiré autant de visiteurs.

«Nous avons battu des records à plusieurs niveaux. Nous avons vendu 20 % de billets de plus que l'an dernier, toutes activités confondues. Nous notons particulièrement des achalandages records à la Soirée 100 % cheval, à la tire de chevaux et au concours de chevaux attelés, ainsi qu'à tous nos rodéos et spectacles», affirme Pascal Lafrenière, directeur général du Festival western de Saint-Tite.

Pour une des rares fois de son existence, le Festival western n'a connu aucune journée de pluie. Le temps chaud et le soleil radieux étaient la norme cette année. Cela a contribué grandement à attirer des foules considérables à Saint-Tite. Bien que les statistiques d'achalandage préparées par la firme CROP ne seront connues que dans quelques semaines, il y a fort à parier qu'elles confirmeront que plus de 600 000 visiteurs se sont déplacés à Saint-Tite cette année.

«Les chiffres finaux de CROP nous ne les aurons qu'au mois d'octobre, par contre nos indicateurs, comme la vente de billets, des étoiles (laissez-passer) ainsi que des consommations, nous permettent d'être extrêmement confiants que les chiffres finaux seront extraordinaires», précise Pascal Lafrenière. «Uniquement au niveau des rodéos, pas moins de 97 % des billets disponibles ont trouvé preneur, c'est phénoménal et c'est du jamais-vu.»

Autre indicateur qui ne ment pas, les commerçants rencontrés ces derniers jours par les équipes du Nouvelliste ont avoué avoir fait des affaires d'or cette année. Le beau soleil aidant, les clients étaient au rendez-vous.