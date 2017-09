Une programmation artistique étoffée pour le Festival western

Après Alabama et Dean Brody jeudi ainsi que Robby Johnson vendredi soir, les festivaliers ont été nombreux à assister à l'Open Country de Mountain Daisies samedi soir. Présenté devant une salle comble de 1400 personnes, ce spectacle revisitait les succès des artistes invités, dont Sylvain Cossette, Michel Pagliaro, Vincent Vallières, Kevin Parent, Luce Dufault, Marie-Ève Janvier, Jean-François Breau et Yoan.

Voilà maintenant dix ans que Mountain Daisies se produit à Saint-Tite. Le duo composé d'Ariane Ouellette et de Carl Prévost s'entoure d'artistes différents chaque année pour cet Open country, ce qui permet d'offrir un spectacle entièrement différent et original. Malgré les années, cette formule est toujours aussi intéressante et attrayante. Et les artistes invités prennent manifestement un grand plaisir à revisiter leurs chansons à la sauce country.

Il s'agit de la grande force de ce spectacle. Les artistes s'amusent, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

«L'Open Country devient un incontournable. Le défi c'est de prendre des artistes qui ne sont pas affichés comme des chanteurs country et de leur faire vivre la fête du country. C'est toujours un spectacle très populaire», affirme le directeur général du Festival western, Pascal Lafrenière.

Présenté en grande première l'an dernier à Saint-Tite, le spectacle Saloon, Cavale au coeur du Far West du Cirque Éloize est de retour au Festival western. Au cours de la dernière année, ce spectacle a été présenté près de 150 fois un peu partout en Amérique du Nord et en Europe.

Les artistes ont ainsi montré leurs prouesses notamment en Allemagne et en Turquie. Et l'année prochaine sera encore plus occupée. Pas moins de 200 représentations sont déjà au calendrier du Cirque Éloize. La troupe a même dû construire un deuxième décor pour les représentations en Europe.

«C'est bien au-delà de nos attentes», assure la directrice de tournée de Saloon, Natasha Drouin-Beauregard.

Bien que les numéros de Saloon soient les mêmes que l'an dernier, le show est bien meilleur. Les artistes ont bonifié au cours de la dernière année leur rôle et leurs acrobaties. La machine est bien huilée, ce qui permet aux musiciens et acrobates d'être à leur meilleur.

Le chapiteau, qui est aménagé différemment cette année afin de permettre une meilleure vue sur la scène, n'était toutefois pas plein lors des deux représentations de samedi. Sur les 1400 places disponibles, quelques centaines n'avaient pas trouvé preneur. Saloon sera toutefois de retour le week-end prochain.

Une nouvelle scène aménagée pour la 50e édition a suscité beaucoup d'intérêt tout le week-end. Installée sur la rue Saint-Paul, la Forge Loto-Québec propose des spectacles de musique country en continu. On retrouvait notamment sur place des artistes comme Véronique Labbé, Cindy Bédard ou encore Irvin Blais.

«C'est vraiment un gros hit cette nouveauté. Nous voulons créer quelque chose de différent avec des spectacles extérieurs professionnels. Et les gens ont répondu positivement. L'ambiance était excellente», précise Pascal Lafrenière.

La programmation artistique du Festival western prévoit encore plusieurs spectacles intéressants. À partir de mercredi, les festivaliers pourront voir Guylaine Tanguay, Cayouche, les Cowboys fringants de même que le grand spectacle de clôture prévu le 16 septembre. Mis en scène par Renée Martel, ce show retracera les 50 ans du Festival de Saint-Tite. Isabelle Boulay, Paul Daraîche, Julie Daraîche, Cindy Bédard, Guylaine Tanguay, Brigitte Boisjoli, Manon Bédard, Véronique Labbé, Annie Blanchard, Robby Johnson et Irvin Blais ont été réunis par la reine du country pour célébrer en grand cette édition anniversaire.

Globalement, les ventes de billets vont très bien. Les festivaliers participent aux spectacles et ont acheté leurs billets d'avance, notent les organisateurs.