L'appel à l'aide du pizzaïolo

Depuis le printemps dernier, Stéphane Draps a fait des pieds et des mains pour trouver la bonne personne prête à l'épauler devant son four à bois. En vain.

Entre deux traitements de chimio, le propriétaire de la pizzeria El Pizzaïolo a gardé sa toque de chef et a continué de pétrir sa pâte pour faire rouler sa «business», raconte le Trifluvien d'adoption avec son accent français.

Avait-il vraiment le choix? Non. L'entrepreneur a le cancer, mais aussi des emprunts à rembourser, un loyer et des taxes à payer. Selon sa logique et ses revenus, la douleur et la fatigue pouvaient attendre, pas la livraison de pizzas.

Sauf que ça ne pouvait plus durer comme ça. À maintenir ce rythme fou, Stéphane Draps était en train d'y laisser sa peau, déjà que le pronostic est grave. En mars, on lui donnait six mois.

«Monsieur, quand pensez-vous vous arrêter?, lui a demandé à plusieurs reprises son médecin. «Je n'ai pas gagné à la loterie», lui rappelait chaque fois le patient avant de retourner à ses clients qui, eux aussi, ont fini par l'exhorter de rentrer chez lui.

«Fermeture temporaire pour des raisons de santé»

À son corps défendant, le pizzaïolo vient d'apposer cet écriteau sur la porte de son resto.

«C'est devenu trop lourd à porter. J'ai un cancer du côlon, stade 4, non opérable et non guérissable. J'ai aussi des métastases. Au foie et aux poumons.»

Sa voix est affaiblie, mais ses yeux restent d'un bleu lumineux. Amaigri, Stéphane Draps marche lentement, content d'être de retour dans sa deuxième maison. Le restaurateur m'a donné rendez-vous dans son commerce du boulevard des Forges à une heure où, normalement, il devrait être occupé à servir son monde. Mais même plongé dans le silence et l'obscurité, l'endroit reste chaleureux. Comme lui.

Stéphane Draps garde espoir que le restaurant rouvre ses portes à la mi-novembre. Et si la chance lui sourit enfin d'ici là, il aura trouvé un acheteur puisque le El Pizzaïolo est aussi à vendre pour cause de maladie. Le prix, 110 000 $, inclut ses fameuses recettes de pizza que le chef lui-même s'engage à enseigner.

L'homme de 47 ans a retardé le plus longtemps cette décision, mais plus encore, son appel à tous. Aujourd'hui, il a besoin d'aide pour maintenir en vie son entreprise en pleine croissance. Il n'a pas la santé ni l'argent.

***

Stéphane Draps se présente comme un «baroudeur infatigable» qui a beaucoup voyagé. Il a notamment vécu une douzaine d'années au Mexique où il avait sa propre pizzeria dans l'État de Veracruz. Il y a rencontré sa douce Maricela qui a décidé de tout quitter pour le suivre jusqu'ici.

L'homme d'affaires croyait louer un local clé en main, à l'hiver 2016. Ce n'était pas le cas. La facture des travaux pour répondre aux normes de ceci et aux exigences de cela a grimpé et toutes les institutions financières ont refusé de lui accorder un prêt de 70 000 $. Partout, on lui disait à quelques mots près: «On ne vous connaît pas. Ça fait trop longtemps que vous êtes parti. Pour mille restaurants qui ouvrent, il y a en mille qui ferment. Trop risqué.»

Ne pouvant plus reculer - «Le bail était déjà signé» - l'entrepreneur est retourné au Mexique où on a accepté de financer son projet de restaurant à Trois-Rivières. Depuis son ouverture, en juillet 2016, le moindre profit accumulé a servi à rembourser cet emprunt. Tout allait bien jusqu'à ce que le diagnostic de cancer soit prononcé, en mars dernier.

À la demande répétée du médecin, Stéphane Draps aurait dû cesser de travailler, mais faute d'avoir une assurance maladie privée et parce que toutes ses économies venaient de passer dans la métamorphose du local abritant sa pizzeria, l'homme sévèrement malade a continué de faire tourner la pâte. C'est le prix qu'il a chèrement payé pour tenter de sauver sa business... Les petites annonces que le chef proprio a placées pour trouver un pizzaïolo comme lui sont demeurées sans réponse.

Résultat: Stéphane Draps estime avoir passé plus de 350 heures devant son four à bois avec, dissimulée sous son tablier, une bouteille contenant un médicament de chimiothérapie. Pendant qu'il glissait des pizzas dans la voûte pouvant atteindre les 500 degrés Celcius, un puissant liquide se rendait jusqu'au cathéter placé sous sa peau, au niveau du thorax. L'enfer.

L'homme se tient loin de la colère. «La maladie n'est pas une fatalité, la mort non plus. Je suis dans l'acceptation», dit-il en parlant même de cette épreuve comme d'une véritable bénédiction.

«Je sais maintenant de quoi est fait mon cycle de vie. Je suis en paix avec ça», assure celui qui, à bosser malgré la maladie, accuse cependant du retard dans ses traitements visant à lui offrir une meilleure qualité de vie.

«J'ai encore de nombreuses heures de chimiothérapie à réaliser, mais sachez que je me battrai pour continuer à vous servir de délicieuses pizzas après mon rétablissement», a-t-il écrit sur le site One Dollar Gift où les gens peuvent lui faire un don en allant sur sa page «Aidez-moi a (sans accent) garder mon entreprise».