Pas à pas, vingt ans plus tard

Composée de deux parents et de sept enfants, la famille Bibeau avait quitté Trois-Rivières à bord de deux véhicules. L'adolescente prenait place dans la première voiture avec deux de ses frères et une soeur lorsque le destin a frappé près de Sherbrooke.

«J'ai dû réapprendre à m'asseoir, à me tenir debout, à marcher et à manger», énumère Josée avec une simplicité qui fait sa beauté. À ses côtés, son frère François, 32 ans, exhibe la même candeur, comme s'il était demeuré le garçon de 12 ans qu'il était au moment de l'accident qui, par miracle, n'a fait aucun mort.

François Bibeau a également subi un traumatisme crânien, en plus de se retrouver dans le coma pendant trois semaines.

Vingt ans plus tard, il s'est résigné à vivre avec les conséquences d'une telle blessure au cerveau. Confronté à des problèmes de jugement, de concentration et de mémoire, le jeune homme au coeur bon et vaillant est comme sa soeur. Il sourit toujours, même lorsque Denise Pronovost, coordonnatrice à l'Association des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie-Centre-du-Québec, évoque gentiment sa difficulté à s'organiser.

***

Plusieurs fois par semaine, Josée et François se présentent dans les locaux de l'organisme où se réunissent d'autres personnes TCC. Lors de ma visite, un mercredi, c'était jour de chorale et, pour être honnête, touchant de les écouter chanter cette chanson de Céline Dion dont les paroles semblent avoir été écrites pour eux... «Une photo, une date. C'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier. Mentirait ma mémoire. Et ces visages d'enfants. Et le mien dans ce miroir.»

C'est ici que Josée Bibeau a rencontré l'homme de sa vie. Luc Dubuc avait 19 ans lorsqu'il a été victime d'une encéphalite virale, une inflammation du cerveau entraînant des convulsions et des séquelles irréversibles, incluant de sérieux problèmes de mémoire.

Malgré tout, ils se marièrent et eurent deux belles filles en pleine santé.

Josée a toujours voulu des enfants, peu importe les défis que représente l'aventure parentale. «J'écris toutes les choses importantes sur un calendrier. Quand on arrive chez nous, il est sur le mur juste en haut des marches. Mais si je le perds, je suis foutue!», dit-elle avec humour.

Denise Pronovost a vu juste en parlant de cette femme qui est capable d'identifier ses limites et de demander de l'aide au besoin. Sachant qu'elle peut oublier de rappeler à son aînée de réviser ses mots de vocabulaire, la maman bénéficie d'un coup de main pour superviser l'heure des devoirs et leçons. Même chose pour la préparation des repas. Elle s'est abonnée à un service de traiteur pour préparer des repas à réchauffer au micro-ondes lorsque les petites ont le ventre qui gargouille.

Mégane, 10 ans, et Audrey, 6 ans, grandissent dans cet univers où par la force des choses, elles ont développé une plus grande autonomie, discipline et maturité que les enfants de leur âge.