En motoneige, entre ciel et terre

(Trois-Rivières) CHRONIQUE // Il y en a qui atteignent le parfait équilibre du corps et du mental en faisant du yoga. Lui, c'est au guidon de sa motoneige, la tête en bas et les pieds en haut. À fond la caisse.

Pier-Luc Trépanier, 28 ans, est ce qu'on pourrait appeler un acrobate du Ski-Doo, cet engin qui fait partie de notre paysage d'hiver depuis suffisamment longtemps pour qu'on ne le remarque plus vraiment... à moins de le voir passer 25 pieds dans les airs.

Établi depuis quelques années à Saint-Luc-de-Vincennes, le cascadeur à ses heures s'en donne à coeur joie avec son bolide.

Pour les connaisseurs, il s'agit d'un MXZ 800, modèle 2004, que son propriétaire qualifie affectueusement de «vieille bébelle». Déformation professionnelle oblige, il l'a, depuis, modifié et mis à sa main.

C'est Joseph-Armand Bombardier qui serait surpris de voir ce que le jeune homme arrive à faire avec son invention. Parions qu'il l'embaucherait.

«On peut aller faire des photos là-bas, sur la butte derrière les arbres?», suggère Pier-Luc en me pointant un imposant monticule de neige fabriqué avec sa propre pépine. Équipé le gars.

Le temps d'enfiler son casque et de démarrer sa motoneige que le voilà, en train de nous en mettre plein la vue au collègue photographe et moi, dans le ciel bleu d'un jeudi midi. Vingt minutes et le spectacle était terminé. Chargé de projet chez Marmen, le casse-cou devait retourner travailler.

Et puis? Admirative devant ses prouesses, je plains néanmoins sa mère...

***

Pier-Luc Trépanier est le porte-parole québécois du Motoneige MTL Xtrem, un événement qui se déroule samedi et dimanche dans le cadre des célébrations entourant le 375e anniversaire de Montréal.

Des as de la motoneige, parmi les dix meilleurs au monde, sont attendus au centre-ville. La rue Sainte-Catherine a été enneigée pour l'occasion. Des rampes de saut ont été installées pour permettre à ces champions de montrer leur savoir-faire. Pier-Luc y sera, non pas pour faire des acrobaties aériennes, mais pour les décrire en direct.

C'est dans un pit de sable, derrière la piste cyclable à Trois-Rivières, que cet ancien camelot du Nouvelliste a fait ses classes. Il avait 16 ans et son vélo de BMX n'arrivait plus à combler son besoin de sensations fortes.