Jagmeet Singh devient  le nouveau chef du NPD

M. Singh a devancé Charlie Angus qui a obtenu 12 705. La Manitobaine Niki Ashton suit à 11 374 voix. Le député québécois Guy Caron a dû se contenter de 6134 votes. Des 124 000 membres du NPD, 65 782 ont voté au premier tour.

Le charismatique politicien de 38 ans était perçu comme le favori depuis son entrée dans la course à la direction en mai. Il a réussi à attirer des milliers de nouveaux membres au sein du NPD, dépassait de loin ses rivaux pour le financement et avait obtenu le plus grand nombre d'appuis au sein des députés du caucus.

«Regardez tout ce que nous avons accompli en quelques mois, et maintenant imaginez ce que nous allons pouvoir bâtir ensemble en deux ans», a-t-il affirmé dans son discours de victoire en signalant que sa campagne pour devenir le prochain premier ministre du Canada commençait dès maintenant.

Sa candidature ne faisait toutefois pas l'unanimité au sein des députés du Québec. M. Singh, qui est de religion sikhe, porte le turban et le kirpan. Le député Pierre Nantel a notamment affirmé que ces signes religieux étaient incompatibles avec ce que les Québécois désiraient voir chez leurs politiciens.

Durant son discours, Jagmeet Singh a encore une fois dressé un parallèle entre l'expérience de ses parents en Inde et la lutte des Québécois francophones pour la sauvegarde de leur langue et de leur identité.

«Ça m'a blessé que l'expérience de mes parents se soit passée également dans mon propre pays», a-t-il raconté en ajoutant qu'il avait décidé d'apprendre le français dans un geste de solidarité.

«Je serai un allié dans la promotion de votre langue et de votre culture», a-t-il clamé.

Ses parents, originaires de la région du Punjab, ont immigré au Canada lorsqu'il était enfant.

Le député du NPD dans la circonscription de Trois-Rivières, Robert Aubin, ne cachait pas sa surprise dimanche de voir cette élection se terminer au premier tour. Il affirme qu'il avait prédit que le nouveau chef serait choisi après un deuxième tour.

«L'autre surprise intéressante, c'est que plus de 50 % des membres appuient le chef au premier tour. On parle d'un mandat assez clair, qui est fort et massif», estime Robert Aubin. «Dès lundi, on prépare la prochaine campagne électorale avec un nouveau chef et une nouvelle vision.»