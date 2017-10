Nouveau record de citrouille géante au Potirothon de Gentilly

Le jeune père de famille était ému lorsque les organisateurs de ce singulier festival ont annoncé qu'il venait d'établir la nouvelle marque à battre. David Tessier ne s'attendait pas à avoir un fruit si pesant.

«Honnêtement, on faisait des calculs à 1467 livres. On a eu une saison difficile et les conditions climatiques n'étaient pas toujours favorables. Les mois de mai et de juin étaient très nuageux. Alors je me disais que 1400 livres... ça allait être correct. Mais là, c'est au-delà des attentes. C'est incroyable», lançait le vainqueur tout juste après le dévoilement du poids de sa citrouille.

Le temps chaud et ensoleillé des dernières semaines n'a pas fait croître cette citrouille démesurément. David Tessier précise que son fruit a pris environ 40 livres deux semaines avant d'être cueilli. Ce qui a fait la différence, c'est sans doute les bons soins du «potironnier».

«J'ai prodigué les mêmes soins que les autres années. Mais j'ai ajouté du compost et des éléments biologiques dans le sol. Ç'a peut-être aidé à construire la chair... je ne sais pas. Mais le score est là», ajoutait-il avec un sourire.

Tout au long de la pesée officielle, quelques centaines de personnes ont assisté à cet événement du Potirothon pour le plus grand bonheur des organisateurs.

«On a eu beaucoup de personnes et de très belles citrouilles. Il y avait même plus de monde que les années précédentes», affirmait Marie-Pier Grandmont, la présidente du Potirothon de Gentilly. «Ce que nous remarquons, c'est aussi qu'il y a de la relève avec de nouveaux participants. Et c'est tant mieux pour notre événement.»

Maintenant que les plus grosses citrouilles de l'année ont été pesées, il est temps pour les participants de préparer les régates du Potirothon. Cette course consiste à naviguer sur la rivière Bécancour à bord de citrouilles géantes vidées de leur contenu. Plutôt insolite, cette activité se déroulera le 14 octobre prochain. Le départ est donné sous le pont de la route 132, à Bécancour.

À deux semaines de ces régates du Potirothon, David Tessier ne sait pas encore si la citrouille record va être transformée en embarcation. Chose certaine, la deuxième citrouille qu'il a présentée au concours de Gentilly, qui reste un fruit d'une grosseur très appréciable, sera présente à la ligne de départ.