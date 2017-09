Martine Pepin prône la revitalisation des anciens villages

«La candidate du secteur de Sainte-Gertrude, Ginette Dubé, se dit enchantée par le travail qui a été fait par le comité de revitalisation parrainé par la SADC de Nicolet-Bécancour. Cette concertation a donné un nouveau souffle aux actions bénévoles du secteur. Le comité de développement a donc bâti le plan autour de deux axes de développement, sept objectifs stratégiques et onze actions en lien avec les forces et enjeux de Sainte-Gertrude», souligne Martine Pepin, candidate à la mairie de Bécancour.

«Le premier axe de développement vise notamment à réaliser des actions favorisant le maintien des commerces, les services de proximité et la création de nouveaux commerces.»

Martine Pepin a inscrit la revitalisation des coeurs villageois dans son programme électoral entre autres pour «redonner le goût aux citoyens de s'impliquer dans le développement de leur communauté». «Chaque secteur de Bécancour a sa particularité bien à lui et ses forces inépuisables. C'est la responsabilité de la Ville de Bécancour de les respecter et de travailler en étroite collaboration avec chacun d'eux», ajoute la candidate à la mairie.

L'adversaire au maire sortant Jean-Guy Dubois soutient de plus que plusieurs électeurs lui ont manifesté des réserves à l'égard du mode de scrutin de Bécancour qui demande aux électeurs de voter dans tous les secteurs. «On est sensible aux préoccupations des électeurs et nous sommes prêts à nous engager à revoir le mode de votation afin de redonner le pouvoir à la communauté et leur fierté de vivre à Bécancour, à Sainte-Gertrude, à Saint-Grégoire, à Sainte-Angèle-de-Laval, à Gentilly et à Précieux-Sang», estime Martine Pepin.

Alors qu'elle était à la Chambre de commerce et d'industrie du Coeur-du-Québec, Martine Pepin défendait l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Elle affirme que cela correspondait à la position de la communauté d'affaires. Or, si elle est élue mairesse, elle soutient qu'elle sera derrière ses citoyens qui refusent majoritairement d'exploiter cette ressource.