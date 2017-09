Festival de la galette: deux hommages à Jules Baribeau

(Louiseville) L'accueil du sarrasin nouveau, un événement marquant de chacune des présentations du Festival de la galette de sarrasin de Louiseville, prendra une tournure encore plus solennelle en 2017. C'est le premier moment choisi par l'organisation du festival pour honorer la mémoire de Jules Baribeau.

Le décès du Père Sarrasin survenu mercredi ne pouvait être passé sous silence par le festival. C'est la raison pour laquelle son travail au sein de l'organisation sera souligné samedi à 11 h, lors du cérémonial du sarrasin nouveau, et lors de la clôture de l'événement, le 8 octobre, lors du couronnement de la reine-meunière.

«Il y aura un discours au sujet de M. Baribeau au couronnement. Et demain (samedi), c'est Yvon Picotte qui va prendre la parole pour lui rendre hommage», confirme le président du festival, André Auger.

M. Picotte est celui qui a précédé André Auger à la présidence du festival. Actuellement président ex officio, il a côtoyé Jules Baribeau dès les débuts du festival, alors qu'il appuyait l'événement en tant que député de Maskinongé et ministre du gouvernement Bourassa. Il a par la suite tra-

vaillé avec lui au sein de l'organisation.

«Bill était le gars des grandes circonstances, de toutes les causes, toujours prêt à s'impliquer. Il s'est dévoué pour le festival et pour la collectivité», raconte M. Picotte à quelques heures de livrer son discours.

Par ailleurs, le service funèbre de Jules Baribeau sera célébré le samedi 7 octobre à l'église paroissiale. André Auger mentionne que l'organisation du festival prendra part à la cérémonie, tout comme la Confrérie des sarrasins.

Du beau temps

Le festival s'amorce sur une note triste avec le décès de Jules Baribeau, mais l'organisation peut miser sur des prévision météo optimales, un élément essentiel dans le succès d'un événement extérieur.

«Ça va faire du bien, note M. Auger. C'est notre première fin de semaine et on s'attend à accueillir environ 500 motorisés. Déjà, le stationnement derrière l'église est presque plein. Et sur les 70 places du stationnement de motorisés du festival, 62 sont prises.»

Une course de boîtes à savon et un bingo auront lieu samedi sur le coup de midi. La soirée à la Place Canadel sera animée par les Amstrong et Travis Cormier, un jeune chanteur qui a participé à l'émission de télé La Voix en 2016.

«On pense avoir beaucoup de monde à la Place Canadel. Je m'attends à avoir de 1500 à 2000 personnes», croit M. Auger.

L'Avenue du terroir demeure un incontournable du Festival de la galette de sarrasin. Les producteurs agroalimentaires et les artisans sont toujours nombreux à prendre part à ce volet du festival et 2017 ne fait pas exception à la règle.

«Nous avons 49 exposants. On a toujours beaucoup de monde, mais cette année, c'est la première fois qu'on refuse des exposants», précise M. Auger.

La messe des confréries et le spectacle de Chantal Rousseau et ses invités à la Place Canadel sont à la programmation de dimanche, de même que l'exposition de peintures à l'église paroissiale.

Béton et muselière

La Ville de Louiseville rappelle qu'elle appliquera son règlement ordonnant que tous les chiens de plus de 5 kilos (11 livres) soient tenus en laisse et portent une muselière pour accéder au site du festival. Et afin de renforcer la sécurité des visiteurs durant les deux fins de semaine du festival, des blocs de béton seront déposés aux deux extrémités de l'avenue Saint-Laurent. Ces blocs empêcheront le passage des véhicules lourds.

La rue principale sera fermée à la circulation les samedis et dimanches de 8 h à minuit.